Савич: Роналду является одним из лучших игроков в истории, но «МЮ» — новый вызов для него

Защитник «Атлетико» Стефан Савич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Юнайтед».
«Настроение в команде прекрасное. Мы знаем, что Лига чемпионов — особый и красивый турнир, в котором хочет участвовать каждый. Мы сплочены. Посмотрим, удастся ли нам добиться хорошего результата.
Мы думаем только о «Манчестер Юнайтед», это отличный соперник. Криаштиану Роналду — один из лучших игроков в истории, но для него это новый клуб, новый вызов. Мы сосредоточены лишь на игре. Мы на правильном пути», — приводит слова Савича Mundo Deportivo.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 23 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск. Ответная игра состоится 15 марта на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия).
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