«Вильярреал» — «Ювентус»: Влахович открыл счёт

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Вильярреал» принимает «Ювентус». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). К 4-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матч «Вильярреал» — «Ювентус».
Уже на 1-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ювентуса» Душан Влахович. Результативную передачу отдал защитник туринской команды Данило.
В своём квартете «Вильярреал» набрал 10 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Аталанта» (6) — отправилась в 1/16 финала Лиги Европы. Туринский «Ювентус» набрал 15 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы Н. «Мальмё» (1) завершил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне. Со второго места в группе в плей-офф Лиги чемпионов вышел «Челси».
Ответная игра «Ювентус» — «Вильярреал» состоится 16 марта в Турине (Италия).
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