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«Челси» — «Лилль»: Хаверц открыл счёт на 8-й минуте

«Челси» — «Лилль»: Хаверц открыл счёт на 8-й минуте
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Сегодня, 22 февраля, проходит первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Лиллем». Команды встречаются на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).

Кай Хаверц открыл счёт в игре на 8-й минуте. Хаким Зиеш навесил с углового, мяч пролетел над головами защитников «Лилля», Хаверц прибежал во вратарскую и головой с отскоком от газона отправил мяч в левую девятку, поймав голкипера на противоходе.

В своём квартете «Лилль» набрал 11 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе G. «Севилья» (6) — отправилась в 1/16 финала Лиги Европы. Туринский «Ювентус» набрал 15 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы Н. «Мальмё» (1) завершил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне. Со второго места в группе в плей-офф Лиги чемпионов вышел «Челси».

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию игры 1/8 финала турнира.

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