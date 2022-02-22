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20-летний хавбек «Ростова» перешёл в миасское «Торпедо» на правах аренды

20-летний хавбек «Ростова» перешёл в миасское «Торпедо» на правах аренды
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Полузащитник «Ростова» Никита Колотиевский перешёл в «Торпедо» из Миасса на правах аренды. Арендное соглашение 20-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2021/2022.

«Мы желаем успехов Никите на футбольном поле!» — говорится в сообщении пресс-службы ростовского клуба.

Первую половину нынешнего сезона Колотиевский провёл в аренде в клубе «Олимп-Долгопрудный-2» и сыграл за команду в 12 матчах.

Миасское «Торпедо» в 19 матчах набрало 20 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице группы 4 Второго дивизиона России сезона-2021/2022. Лидером группы является ульяновская «Волга» (43). «Ростов» в 18 матчах набрал 18 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Возглавляет таблицу «Зенит» (38).

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