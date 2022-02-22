Влахович забил самый быстрый дебютный гол в истории Лиги чемпионов

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Вильярреал» принимает «Ювентус». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). К 40-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Ювентус».



На 32-й секунде встречи счёт открыл нападающий «Ювентуса» Душан Влахович. Эта встреча является дебютной для 22-летнего игрока в Лиге чемпионов. Таким образом, сербский форвард стал автором самого быстрого гола дебютанта в Лиге чемпионов. Ранее рекорд принадлежал футболисту Андреасу Мёллеру, который в 1995 году забил «Ювентусу» за дортмундскую «Боруссию» на 37-й секунде матча.

Ответная игра «Ювентус» — «Вильярреал» состоится 16 марта в Турине (Италия).