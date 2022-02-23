В ВЭБ.РФ отреагировали на санкции Минфина США в отношении ЦСКА

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, которая владеет 77,63% ЦСКА, отреагировала на санкции Министерства финансов США в отношении клуба.
«Несмотря на усиление давления, ВЭБ продолжит повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства, а также использовать все доступные средства для защиты своих прав и законных интересов. ВЭБ.РФ всегда соблюдает законодательство стран, в которых реализует свои проекты. Вводимые США ограничения не повлияют на приверженность ВЭБ.РФ своей миссии — способствовать развитию экономики России и благополучию её граждан», — приводит слова пресс-службы ВЭБ.РФ ТАСС.
Ранее сообщалось, что корпорация ВЭБ.РФ попала под санкции со стороны министерства финансов США. Введение санкций связано с нарастающим конфликтом России с Украиной из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.
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