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Пулишич прокомментировал победу над «Лиллем» в матче 1/8 Лиги чемпионов

Пулишич прокомментировал победу над «Лиллем» в матче 1/8 Лиги чемпионов
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Сегодня, 23 февраля, завершался первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Лиллем». Команды встречались на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Противостояние закончилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Кристиан Пулишич, забивший второй гол «Челси», прокомментировал прошедшую встречу.

«Всегда приятно попасть в протокол матча, забив гол. Ещё приятнее, что это помогло нам добиться хорошего результата в сегодняшней встрече. Когда Н’Голо Канте так ускоряется, надо стараться не отставать от него. У меня это получилось, а дальше я сумел завершить комбинацию. Сейчас мы в хорошей позиции, но в ответном матче будет непросто», – приводит слова американского нападающего официальный сайт УЕФА.

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