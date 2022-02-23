Парехо – о матче с «Ювентусом»: если кто-то и заслужил победу, то это «Вильярреал»

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Вильярреал» принимал «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.

Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо, сравнявший счёт во второго тайме, подвёл итог матча.

«Думаю, мы доминировали в первом тайме и заслужили победу, учитывая, как складывалась игра. Не могу сказать, что остался доволен результатом, потому что мы были сильнее. Если кто-то и заслужил победу в этом матче, то это «Вильярреал», – приводит слова испанского футболиста официальный сайт УЕФА.

Ответная игра «Ювентус» — «Вильярреал» состоится 16 марта в Турине (Италия). В своём квартете «Вильярреал» набрал 10 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Туринский «Ювентус» набрал 15 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы Н.