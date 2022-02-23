Экономист предположил, как ЦСКА может выйти из санкционного списка Минфина США

Экономист, кандидат экономических наук, первый-вице президент и бывший директор «Локомотива» Алексей Киричек предположил, как ЦСКА может выйти из санкционного списка Министерства финансов США.

«Сейчас клубу надо думать, что делать, если они вдруг попадут в санкционный список ЕС или Великобритании. В таком случае последствия будут более серьёзные. Я бы на их месте уже задумался об этом. Нужно минимизировать будущие издержки и думать, как выйти из этого списка. К примеру, изучить вариант, насколько смена собственности с «ВЭБ» на другую компанию позволит выйти из под санкционного списка. Но главное, что клуб будет по прежнему играть в футбол и радовать болельщиков», — сказал Киричек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, которая владеет 77,63% ЦСКА. Попала под санкции со стороны министерства финансов США. Введение санкций связано с нарастающим конфликтом России с Украиной из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.