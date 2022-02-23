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Рангник о матче с «Атлетико»: надо подготовить себя к эмоциональной и враждебной атмосфере

Рангник о матче с «Атлетико»: надо подготовить себя к эмоциональной и враждебной атмосфере
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы позаботились о том, чтобы в последние несколько дней игроки могли восстановиться и выходили на поле свежими. Завтра увидим. Психологически нам надо подготовить себя к очень эмоциональной и враждебной атмосфере. Не думаю, что судьба противостояния определится завтра, это будет решаться в ответном матче на «Олд Траффорд»

Диего Симеоне выигрывает свои трофеи при помощи четкого игрового стиля. «Атлетико» — это эмоциональная команда, что является отражением характера тренера. Нам необходимо соответствовать эмоциям и энергетике соперника. Это будет физически затратное и эмоциональное противостояние, и нам надо проявить психологическую стойкость в обоих матчах», — приводит слова Рангника официальный сайт УЕФА.

Первый матч между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» состоится 23 февраля.

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