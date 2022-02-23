Маккенни получил перелом двух плюсневых костей в матче с «Вильярреалом»

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Вильярреал» принимал «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.

Полузащитник «Ювентуса» и сборной США Уэстон Маккенни получил травму и был заменен по ходу матча. Сразу после игры американский футболист был доставлен в больницу, у него диагностирован перелом двух плюсневых костей левой стопы, сообщает Football Italia.

23-летний Маккенни пропустит не менее двух месяцев. Вполне вероятно, что игрок не сможет вернуться на поле до конца текущего сезона.

В этом сезоне Уэстон Маккенни провёл за «Ювентус» 28 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость игрока в € 25 млн.