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Маккенни получил перелом двух плюсневых костей в матче с «Вильярреалом»

Маккенни получил перелом двух плюсневых костей в матче с «Вильярреалом»
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В матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Вильярреал» принимал «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.

Полузащитник «Ювентуса» и сборной США Уэстон Маккенни получил травму и был заменен по ходу матча. Сразу после игры американский футболист был доставлен в больницу, у него диагностирован перелом двух плюсневых костей левой стопы, сообщает Football Italia.

23-летний Маккенни пропустит не менее двух месяцев. Вполне вероятно, что игрок не сможет вернуться на поле до конца текущего сезона.

В этом сезоне Уэстон Маккенни провёл за «Ювентус» 28 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость игрока в € 25 млн.

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