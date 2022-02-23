Пруцев рассказал, как не попал в «Динамо» в раннем возрасте из-за нехватки жилья на базе

21-летний полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев, начинавший свою карьеру в академии «Краснодара», рассказал, как едва не оказался в другом клубе из Москвы – «Динамо» после одного из просмотровых турниров.
«Перед поездкой в Москву меня на турнире имени Владимира Казачёнка в Петербурге заметило «Динамо», позвали на просмотр, я его прошёл. Но заселить на базу меня не смогли. Будь я сильнее конкурентов, жильё бы дали. Но, видимо, не в моём случае. А переехать в Москву с родителями у меня не было возможности», — сказал Пруцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
Напомним, летом 2020 года Пруцев перебрался из «Крыльев Советов» в «Сочи» за € 900 тыс. В составе «Сочи» он провёл 20 матчей в РПЛ, но оказался не нужен тренерскому штабу. После этого «Крылья» выкупили Данила обратно. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 19 матчей, но не отметился результативными действиями. 21 января 2022 года Пруцев пополнил состав московского «Спартака».
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