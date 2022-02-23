Хавбек «Спартака» Пруцев назвал причину ухода из «Краснодара» в 2012 году

21-летний полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев высказался об уходе из академии «Краснодара» в 2012 году.

«В детстве я исполнял роль атакующего полузащитника, любил повозиться с мячом. А в «Краснодаре» требовали, чтобы я играл во взрослый футбол: то есть меньше времени проводил с мячом, а быстрее принимал решение и отдавал передачу. Мне показывали, как действует Тони Кроос – как раз при помощи нескольких касаний. Мне же больше хотелось креатива: пойти в обыгрыш, что-то придумать. Я об этом сказал отцу, и мы решили, что мне лучше сменить клуб. Так я оказался в центре спортивной подготовки ЦСП: со мной туда же ушёл действующий вратарь «Балтики» Максим Бориско», — сказал Пруцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Напомним, летом 2020 года Пруцев перебрался из «Крыльев Советов» в «Сочи» за € 900 тыс. В составе «Сочи» он провёл 20 матчей в РПЛ, но оказался не нужен тренерскому штабу. После этого «Крылья» выкупили Данила обратно. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 19 матчей, но не отметился результативными действиями. 21 января 2022 года Пруцев пополнил состав московского «Спартака».