«Ювентус» 5 лет подряд не может одержать победу в первой игре 1/8 финала Лиги чемионов

Вчера, во вторник, 22 февраля, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Вильярреал» принимал «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.
Примечательно, что «Ювентус» не может одержать победу в первой игре 1/8 финала данного турнира на протяжении уже пяти лет кряду. В сезоне-2017/2018 в первой игре туринцы не смогли победить «Тоттенхэм Хотспур» (2:2), а в следующих сезонах они начинали плей-офф с поражений в матчах с «Атлетико» (0:2), «Лионом» (0:1) и «Порту» (1:2).
Ответная игра «Ювентус» — «Вильярреал» состоится 16 марта в Турине (Италия). В своём квартете «Вильярреал» набрал 10 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Туринский «Ювентус» набрал 15 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы Н.
- 23 февраля 2022
-
08:10
-
08:03
-
07:55
-
07:45
-
07:35
-
07:30
-
04:55
-
04:33
-
04:30
-
04:12
-
03:50
-
03:46
-
03:08
-
02:50
-
02:28
-
02:28
-
02:02
-
01:51
-
01:46
-
01:34
-
01:31
-
01:22
-
01:19
-
00:57
-
00:52
-
00:51
-
00:32
-
00:25
-
00:21
- 22 февраля 2022
-
23:55
-
23:53
-
23:45
-
23:42
-
23:24
-
23:09