«Ювентус» 5 лет подряд не может одержать победу в первой игре 1/8 финала Лиги чемионов

Вчера, во вторник, 22 февраля, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Вильярреал» принимал «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.

Примечательно, что «Ювентус» не может одержать победу в первой игре 1/8 финала данного турнира на протяжении уже пяти лет кряду. В сезоне-2017/2018 в первой игре туринцы не смогли победить «Тоттенхэм Хотспур» (2:2), а в следующих сезонах они начинали плей-офф с поражений в матчах с «Атлетико» (0:2), «Лионом» (0:1) и «Порту» (1:2).

Ответная игра «Ювентус» — «Вильярреал» состоится 16 марта в Турине (Италия). В своём квартете «Вильярреал» набрал 10 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Туринский «Ювентус» набрал 15 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы Н.