Футболистки сборной США добились равной оплаты с мужчинами и получат $ 24 млн от федерации

Игроки женской сборной США, которые годами боролись за равенство в оплате труда, назвали историческим соглашение американского футбола о выплате $ 24 млн для урегулирования спора о дискриминации, а также обязательство уравнять заработную плату и бонусы, чтобы соответствовать мужской команде. Об этом информирует AP News.

Обе стороны объявили о сделке 22 февраля, в результате неё игроки поделят между собой $ 22 млн, что составляет примерно треть от того, что они требовали в качестве возмещения ущерба. Американский футбол также согласился создать фонд в размере $ 2 млн, чтобы помочь игрокам после завершения карьеры и благотворительных усилиях, направленных на развитие спорта для женщин.

Примечательно, что федерация американского футбола также пообещала уравнять заработную плату, включая бонусы на чемпионате мира. Это фактически завершает судебный процесс по иску о дискриминации по признаку пола, поданный игроками в 2019 году.