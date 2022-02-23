Футболистки сборной США добились равной оплаты с мужчинами и получат $ 24 млн от федерации

Игроки женской сборной США, которые годами боролись за равенство в оплате труда, назвали историческим соглашение американского футбола о выплате $ 24 млн для урегулирования спора о дискриминации, а также обязательство уравнять заработную плату и бонусы, чтобы соответствовать мужской команде. Об этом информирует AP News.
Обе стороны объявили о сделке 22 февраля, в результате неё игроки поделят между собой $ 22 млн, что составляет примерно треть от того, что они требовали в качестве возмещения ущерба. Американский футбол также согласился создать фонд в размере $ 2 млн, чтобы помочь игрокам после завершения карьеры и благотворительных усилиях, направленных на развитие спорта для женщин.
Примечательно, что федерация американского футбола также пообещала уравнять заработную плату, включая бонусы на чемпионате мира. Это фактически завершает судебный процесс по иску о дискриминации по признаку пола, поданный игроками в 2019 году.
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