США ввели санкции против ЦСКА, Медведев стартовал с победы в Мексике. Главное к утру
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Футбольный клуб ЦСКА попал под санкции от Министерства финансов США, Даниил Медведев без проблем вышел во второй круг турнира в Мексике, а «Челси» разобрался с «Лиллем» в первой игре 1/8 Лиги чемпионов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Минфин США ввёл санкции против ЦСКА.
- Медведев одержал победу в 1-м круге турнира в Акапулько.
- «Челси» уверенно обыграл «Лилль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
- «Манчестер Юнайтед» не полетел на матч с «Атлетико» в Лиге чемпионов рейсом «Аэрофлота».
- Экономист рассказал, какие трудности могут ждать ЦСКА после санкций от США.
- «Вильярреал» и «Ювентус» не смогли выявить победителя в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Гол Тарасенко принёс «Сент-Луису» победу над «Филадельфией», уступившей 6-й раз подряд.
- «Йокерит» выступил с официальным заявлением по поводу требования болельщиков выйти из КХЛ.
- В ВЭБ.РФ отреагировали на санкции Минфина США в отношении ЦСКА.
- Юрист рассказала, в какой ситуации возможен перенос матча Россия — Польша из Москвы.
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