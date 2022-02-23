США ввели санкции против ЦСКА, Медведев стартовал с победы в Мексике. Главное к утру

Футбольный клуб ЦСКА попал под санкции от Министерства финансов США, Даниил Медведев без проблем вышел во второй круг турнира в Мексике, а «Челси» разобрался с «Лиллем» в первой игре 1/8 Лиги чемпионов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».