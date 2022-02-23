Кавани готов рассмотреть предложение от бразильского «Ботафого»

35-летний уругвайский нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани открыт для перехода в бразильский клуб «Ботафого». Об этом информирует Goal.

Отмечается, что обе стороны установили первоначальный контакт, но не обсуждали детали контракта или потенциальную зарплату. Однако «Ботафого» рассчитывает показать Кавани, что они серьёзно заинтересованы в подписании с ним контракта этим летом. Они знают, что в гонке участвуют и другие клубы, как в Европе, так и в Южной Америке, и Кавани всё ещё думает над тем, хочет ли он продолжать играть в Европе.

Вратарь «Бёрнли» Поуп чудом вытаскивает удар Кавани с метра.

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Напомним, в нынешнем сезоне Кавани забил два гола и отдал одну голевую передачу в 11 матчах английской Премьер-лиги. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» истекает уже этим летом.