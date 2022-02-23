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Ковачич: мне всегда не хватало доверия со стороны тренеров, но Тухель это изменил

Ковачич: мне всегда не хватало доверия со стороны тренеров, но Тухель это изменил
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Полузащитник «Челси» Матео Ковачич рассказал о работе под руководством немецкого тренера Томаса Тухеля.

«У меня было хорошие и плохие моменты в «Челси», как и у каждого игрока в любом клубе, но когда Тухель стал тренером «Челси», всё сильно изменилось.

Сейчас меня всё устраивает – и стиль игры, и то, как мы тренируемся. Возможно, в предыдущих клубах тренеры не доверяли меня, мне всегда не хватало доверия со стороны тренеров, и я получил это от Тухеля в «Челси». Он мне очень доверяет, я постоянно играю, и у меня всё получается. Я люблю город и клуб и прогрессирую во всех отношениях», — приводит слова Ковачича сайт «Челси».

За год под руководством Тухеля «Челси» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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