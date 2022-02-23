Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Когда увидел повтор — меня как током ударило». Казарцев – о матче ЦСКА — «Краснодар»

«Когда увидел повтор — меня как током ударило». Казарцев – о матче ЦСКА — «Краснодар»
Комментарии

Футбольный судья Василий Казарцев рассказал о ситуации в матче ЦСКА — «Краснодар» (0:0), после которой он получил отстранение на один год.

«Что произошло… Ошибочный процесс принятия решения. Не прошло дня, чтобы не вспоминал тот эпизод. Каждый раз учащается сердцебиение, когда вспоминаю.

Когда я вышел из комнаты VAR, на большом экране уже шёл обзор матча. Все кричали: «Караул!» Увидел повтор того эпизода – как током ударило! Я не понимал, как можно было не увидеть игру рукой. Думаю: «Блин, это огромная очевидная ошибка, которая не поддается никакому объяснению». Любому человеку, который смотрел тот матч по телевизору, непонятно, как можно было не увидеть игру рукой», — цитирует Казарцева «Спорт-экспресс».

Новость по теме
Турбин и Казарцев вернутся к работе во второй части сезона РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022