«Когда увидел повтор — меня как током ударило». Казарцев – о матче ЦСКА — «Краснодар»

Футбольный судья Василий Казарцев рассказал о ситуации в матче ЦСКА — «Краснодар» (0:0), после которой он получил отстранение на один год.



«Что произошло… Ошибочный процесс принятия решения. Не прошло дня, чтобы не вспоминал тот эпизод. Каждый раз учащается сердцебиение, когда вспоминаю.



Когда я вышел из комнаты VAR, на большом экране уже шёл обзор матча. Все кричали: «Караул!» Увидел повтор того эпизода – как током ударило! Я не понимал, как можно было не увидеть игру рукой. Думаю: «Блин, это огромная очевидная ошибка, которая не поддается никакому объяснению». Любому человеку, который смотрел тот матч по телевизору, непонятно, как можно было не увидеть игру рукой», — цитирует Казарцева «Спорт-экспресс».

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