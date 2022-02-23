Вертонген: смотрю матчи «Аякса» каждые выходные. «Бенфика» хорошо знакома с этой командой
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Защитник «Бенфики» Ян Вертонген поделился ожиданиями от матча с «Аяксом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Я смотрю матчи „Аякса“ каждые выходные. Мы анализировали их и хорошо знакомы с этой командой. Тренер [Нелсон Вериссиму] очень в нас верит. Последний матч сложился не лучшим образом, но у нас были классные игры в Лиге чемпионов, и я не сомневаюсь, что „Бенфика“ проведёт ещё один блестящий матч», — приводит слова бельгийского футболиста официальный сайт УЕФА.
Отметим, что Вертонген начинал профессиональную карьеру в «Аяксе», за который дебютировал в 2006 году.
Первый матч между «Бенфикой» и «Аяксом» состоится в Лиссабоне сегодня, 23 февраля. Начало — в 23:00 по московскому времени. Ответный матч пройдёт в Амстердаме 15 марта.
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