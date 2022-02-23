«Встал пораньше, собрал несколько банок малины». Пруцев – о первых заработанных деньгах

21-летний полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев рассказал, как заработал первые деньги в жизни.



«С родителями мы жили в квартире, а вот у бабушки с дедушкой был и есть свой участок. Ещё пять-шесть лет назад, когда дедушка был помоложе и ходил в лес, там жили охотничьи собаки. А вот бабушка до сих пор содержит уток, гусей и куриц.



В детстве приезжал к ним на три месяца, помогал по огороду и даже зарабатывал первые деньги. Бабушка продавала малину и как-то спросила у меня: «Хочешь денежку заработать?». Я встал пораньше, собрал несколько банок малины, бабушка их успешно продала, а я – заработал первую тысячу рублей», — сказал Пруцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.



Напомним, летом 2020 года Пруцев перебрался из «Крыльев Советов» в «Сочи» за € 900 тыс. В составе «Сочи» он провёл 20 матчей в РПЛ, но оказался не нужен тренерскому штабу. После этого «Крылья» выкупили Данила обратно. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 19 матчей, но не отметился результативными действиями. 21 января 2022 года Пруцев пополнил состав московского «Спартака».