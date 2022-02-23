Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бенфика» — «Аякс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Встал пораньше, собрал несколько банок малины». Пруцев – о первых заработанных деньгах

«Встал пораньше, собрал несколько банок малины». Пруцев – о первых заработанных деньгах
Комментарии

21-летний полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев рассказал, как заработал первые деньги в жизни.

«С родителями мы жили в квартире, а вот у бабушки с дедушкой был и есть свой участок. Ещё пять-шесть лет назад, когда дедушка был помоложе и ходил в лес, там жили охотничьи собаки. А вот бабушка до сих пор содержит уток, гусей и куриц.

В детстве приезжал к ним на три месяца, помогал по огороду и даже зарабатывал первые деньги. Бабушка продавала малину и как-то спросила у меня: «Хочешь денежку заработать?». Я встал пораньше, собрал несколько банок малины, бабушка их успешно продала, а я – заработал первую тысячу рублей», — сказал Пруцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Напомним, летом 2020 года Пруцев перебрался из «Крыльев Советов» в «Сочи» за € 900 тыс. В составе «Сочи» он провёл 20 матчей в РПЛ, но оказался не нужен тренерскому штабу. После этого «Крылья» выкупили Данила обратно. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 19 матчей, но не отметился результативными действиями. 21 января 2022 года Пруцев пополнил состав московского «Спартака».

«Просил маму ставить меня на кассу пробивать товары». Интервью с Пруцевым из «Спартака» «Просил маму ставить меня на кассу пробивать товары». Интервью с Пруцевым из «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022