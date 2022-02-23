Качиньский: отмена турниров в России покажет обществу, что так поступать нельзя

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский выступил за лишение России права на проведение международных спортивных турниров после признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

«Отмена крупных спортивных мероприятий, запланированных в этом году в России, и ряд других подобных мер создадут России очень серьёзные проблемы. С другой стороны, это также покажет российскому обществу, что так поступать нельзя, что завоевание — это не метод в современном мире», — цитирует Качиньского Sport.pl.

Ранее министр спорта Польши Камил Бортничук заявил, что польская сторона хочет провести стыковой матч за выход на ЧМ-2022 с командой России на нейтральном стадионе.



Сборные России и Польши встретятся в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта. В случае победы российская сборная 29 марта сыграет с победителем матча между командами Швеции и Чехии.