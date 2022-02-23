Аршавин: забивал против Видича, когда он играл за «Спартак», но в Англии это было тяжелее

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин, занимающий в петербургском клубе пост заместителя генерального директора по спортивному развитию, после визита ДЮСШ «Црвена Звезда» в академию «Зенита» вспомнил матч с сербской командой в 2004 году и противостояние с воспитанником «Црвены» Неманьей Видичем.
«В матче 2004 года я забил два гола и сделал результативную передачу, так что у «Црвены Звезды» про меня, конечно, не самые тёплые воспоминания — но это был хороший матч. Есть вероятность, что мы ещё встретимся, но сначала «Зенит» должен пройти в 1/8 финала Лиги Европы. Если это произойдёт, будем рады новой встрече.
Неманья Видич вырос в школе «Црвены Звезды», и я очень часто встречался с ним в своей карьере. Когда он играл за «Спартак», я забивал ему голы, но в Англии было уже намного тяжелее. Он играл в паре с Фердинандом, их невозможно было пройти», — цитирует Аршавина сайт «Црвены».
- 23 февраля 2022
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