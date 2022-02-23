Девять игроков «Барселоны» приехали на тренировку в выходной
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Главный тренер «Барселоны» Хави во вторник, 22 февраля, предоставил игрокам выходной, но некоторые футболисты всё равно приехали на базу клуба, чтобы потренироваться.
Как сообщает журналист Алекс Пинтанел, поработать в выходной решили Эрик Гарсия, Ферран Торрес, Серхио Бускетс, Мемфис Депай, Дани Алвес, Люк де Йонг, Серхи Роберто, Рональд Араухо и Клеман Лангле.
В четверг, 24 февраля, «Барселона» сыграет на выезде с «Наполи» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч команд, проходивший в Испании, завершился с ничейным счётом 1:1. Ответная встреча состоится на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. Победитель этого матча выйдет в 1/8 финала ЛЕ.
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