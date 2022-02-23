Роналдо – о Мбаппе: игра Килиана напоминает мою. У него есть техника, скорость и чутьё
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Бывший форвард мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо поделился мнением об игре нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«У Мбаппе есть великолепные качества – техника, скорость и голевое чутье. Если сравнить нас? Да, я думаю, его игра напоминает мне мою», — цитирует Роналдо AS со ссылкой на RMC Sport.
Бразилец завершил игровую карьеру в 2011 году. Он выступал в составе «Крузейро», ПСВ, каталонской «Барселоны», «Интера», мадридского «Реала», «Милана» и «Коринтианса». На его счету также победы на двух чемпионатах мира в составе сборной Бразилии.
Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе, чей контракт с французской командой истекает в конце сезона, летом подпишет соглашение с «Реалом» на правах свободного агента.
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