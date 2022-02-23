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Министр спорта Польши: если бы всё зависело от меня, мы бы не поехали в Москву

Министр спорта Польши: если бы всё зависело от меня, мы бы не поехали в Москву
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Министр спорта Польши Камил Бортничук вновь высказался против проведения в Москве матча с командой России в полуфинале стыков за выход на ЧМ-2022.

«Если бы всё зависело от меня, мы бы не поехали в Москву. Я считаю, что любое участие европейской сборной в спортивном мероприятии, которое состоится в Российской Федерации, будет использовано режимом Владимира Путина для пропаганды.

Но при этом я прекрасно осознаю, что отказ от этого матча будет болезненным для наших болельщиков, потому что сборную, вероятно, накажут. Но в жизни есть более важные вещи. Мир важнее всего.

Я рассчитываю на поддержку министров спорта стран Евросоюза и Великобритании. В среду я направлю им письмо, в котором призову к совместным действиям и расширению санкций и в отношении спорта. Я надеюсь, что наш голос будет услышан, потому что прошлое показало, что в Варшаве лучше понимают восточные дела, чем в столицах Западной Европы. Мы должны действовать", – цитирует Бортничука Interia.

Сборные России и Польши встретятся в полуфинальном стыковом матче 24 марта в Москве. Победитель этого матча встретится в финале с победителем пары Швеция — Чехия.

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