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ЦСКА будет платить Гбамену более 70 процентов от зарплаты в «Эвертоне»

ЦСКА будет платить Гбамену более 70 процентов от зарплаты в «Эвертоне»
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ЦСКА будет выплачивать полузащитнику Жан-Филиппу Гбамену более 70 процентов от зарплаты футболиста в «Эвертоне», сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере». По информации источника, английская команда согласилась на переход игрока именно при таком условии.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Гбамен принял участие в трёх матчах и не сумел отметиться результативными действиями в составе «Эвертона». Также футболист заигран за национальную команду Кот-д'Ивуара, в составе которой успел провести 12 матчей.

Московский ЦСКА набрал 30 очков в 18 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).

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