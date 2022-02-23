Глава МИД Великобритании призвала английские клубы бойкотировать финал ЛЧ в Петербурге

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает, что английским клубам следует бойкотировать финал Лиги чемпионов этого сезона в Санкт-Петербурге.



«Стоит ли английским клубам бойкотировать финал в России? Да. На их месте я бы бойкотировала его.



Лично я бы не хотела участвовать в футбольном матче в Санкт-Петербурге, учитывая то, что делает режим Путина», – приводит слова Трасс Daily Mail.



Ранее сразу два британских издания – Mirror и Daily Star – опубликовали информацию о том, что Россия может лишиться права проведения финала Лиги чемпионов на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, запланированного на 28 мая этого года. Мэр Лондона Садик Хан заявил о готовности города принять финал ЛЧ.

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