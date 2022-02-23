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Коновалов – о переходе в «Ливингстон»: очень рад сделать новый большой шаг в своей карьере

Коновалов – о переходе в «Ливингстон»: очень рад сделать новый большой шаг в своей карьере
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Бывший вратарь «Рубина» Иван Коновалов начал тренироваться в составе «Ливингстона», выступающего в чемпионате Шотландии.

«Я очень рад сделать новый большой шаг в своей карьере и присоединиться к «Ливингстону», клубу, который ставит перед собой самые большие задачи», — написал Коновалов в своём «инстаграме».

Напомним, 18 января «Ливингстон» объявил о переходе Коновалова из «Рубина». Коновалов присоединился к команде после получения международного разрешения и разрешения на работу. Стороны подписали контракт на полтора года.

В составе «Рубина» Коновалов выступал с 2018 года. За это время 27-летний воспитанник «Спартака» сыграл в 20 матчах и пропустил 19 мячей. Ранее он уходил в аренду в «Урал».

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