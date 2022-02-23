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Усман Дембеле хочет остаться в «Барселоне». Он передумал покидать клуб

Усман Дембеле хочет остаться в «Барселоне». Он передумал покидать клуб
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле намерен остаться в клубе, сообщает Sport.es. По информации источника, форвард благодарен главному тренеру команды Хави за возможность выступать за «сине-гранатовых».

При этом руководство «Барселоны» не верит, что сможет договориться с Дембеле о контракте. Но оно не блокирует возможности вести дальнейшие переговоры, если футболист пойдёт на уступки. «Сине-гранатовые» не готовы предлагать нападающему те же условия, которые были предусмотрены зимой. Напомним, контракт Дембеле с «Барселоной» истекает ближайшим летом. Ранее француз отказался продлевать соглашение с каталонцами.

В четверг, 24 февраля, «Барселона» сыграет на выезде с «Наполи» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч команд, проходивший в Испании, завершился с ничейным счётом 1:1. Ответная встреча состоится на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. Победитель этого матча выйдет в 1/8 финала ЛЕ.

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