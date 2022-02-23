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Продажа билетов на Кубок Легенд — 2022 возобновится 21 марта

Продажа билетов на Кубок Легенд — 2022 возобновится 21 марта
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Продажа билетов на Кубок Легенд — 2022 возобновится 21 марта. Турнир официально перенесён на 20-22 мая.

Обращаем внимание, что билеты, приобретённые на изначально запланированные даты, также будут действительны. Возврат денег можно осуществить, отправив письмо на электронную почту tickets@championat.com

Турнир откроет детский день, которые запланирован 20 мая. Звёзды футбола проведут мастер-классы и примут участие в фотосессии. Также пройдёт детский турнир, на котором наставниками ребят выступят зарубежные и отечественные легенды футбола.

Игровые дни Кубка Легенд — 21-22 мая.

Ранее стало известно, что розыгрыш Кубка Легенд пройдёт 20-23 мая 2022 года. Турнир, который должен был состояться в конце января, был перенесён из-за сложной эпидемиологической ситуации.

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