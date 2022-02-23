Матч Россия — Польша в стыках ЧМ-2022 на стадионе «Динамо» смогут посетить до 70% зрителей
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Российский футбольный союз получил разрешение на проведение двух матчей сборной России в Москве.
«Российский футбольный союз получил разрешение Роспотребнадзора на проведение двух матчей сборной России в Москве на стадионе «Динамо» 24 и 29 марта при посещаемости не более 70% от вместимости арены. Для доступа на стадион будет необходим QR-код. Продажа билетов откроется в пятницу, 25 февраля», — сообщает служба коммуникаций РФС.
Напомним, сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.Победитель матча Россия — Польша встретится в финале с победителем пары Швеция — Чехия.
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