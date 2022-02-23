Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бенфика» — «Аякс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч Россия — Польша в стыках ЧМ-2022 на стадионе «Динамо» смогут посетить до 70% зрителей

Матч Россия — Польша в стыках ЧМ-2022 на стадионе «Динамо» смогут посетить до 70% зрителей
Комментарии

Российский футбольный союз получил разрешение на проведение двух матчей сборной России в Москве.

«Российский футбольный союз получил разрешение Роспотребнадзора на проведение двух матчей сборной России в Москве на стадионе «Динамо» 24 и 29 марта при посещаемости не более 70% от вместимости арены. Для доступа на стадион будет необходим QR-код. Продажа билетов откроется в пятницу, 25 февраля», — сообщает служба коммуникаций РФС.

Напомним, сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.Победитель матча Россия — Польша встретится в финале с победителем пары Швеция — Чехия.

Новость по теме
В РФС отреагировали на возможный перенос стыкового матча с Польшей из Москвы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022