В ЦСКА отреагировали на санкции со стороны США

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение США ввести санкции в отношении клуба.
«Безусловно, эта новость для клуба и наших многочисленных болельщиков довольно неожиданная. Однако клуб продолжает нормально функционировать, команда спокойно готовится к возобновлению сезона и субботнему дерби, а наши юристы разбираются в ситуации. Мы будем отстаивать свои права, исходя из общепринятого тезиса, что «спорт должен находиться вне политики», — цитирует Бабаева «Спорт-экспресс».
Ранее Министерство финансов США ввело санкции в отношении ЦСКА. Напомним, московский ЦСКА находится под контролем государственной корпорации ВЭБ.РФ, которая также попала под санкции со стороны министерства. Введение санкций связано с нарастающим конфликтом России с Украиной из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.
- 23 февраля 2022
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