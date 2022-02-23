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В ЦСКА отреагировали на санкции со стороны США

В ЦСКА отреагировали на санкции со стороны США
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение США ввести санкции в отношении клуба.

«Безусловно, эта новость для клуба и наших многочисленных болельщиков довольно неожиданная. Однако клуб продолжает нормально функционировать, команда спокойно готовится к возобновлению сезона и субботнему дерби, а наши юристы разбираются в ситуации. Мы будем отстаивать свои права, исходя из общепринятого тезиса, что «спорт должен находиться вне политики», — цитирует Бабаева «Спорт-экспресс».

Ранее Министерство финансов США ввело санкции в отношении ЦСКА. Напомним, московский ЦСКА находится под контролем государственной корпорации ВЭБ.РФ, которая также попала под санкции со стороны министерства. Введение санкций связано с нарастающим конфликтом России с Украиной из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.

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