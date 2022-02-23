Фердинанд считает, что Тилеманс и Невеш не сделают полузащиту «МЮ» сильнее

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что клубу не нужны полузащитники Юри Тилеманс («Лестер») и Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), которых СМИ сватают в «МЮ».

«Мне нравится Невеш, он фантастический. Он не уступает другим в плане контроля мяча, очень хороший футболист.

Но хотел бы я увидеть Невеша, Тилеманса и Бруну Фернандеша вместе в следующем сезоне? Если честно, это не было бы моим выбором. Мне они нравятся, это хорошие игроки, но приблизят ли они нас хоть сколько-нибудь к лучшим командам? Я бы поспорил. Нам бы не хватало мобильности», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» набрал 46 очков в 26 матчах АПЛ и занимает четвёртое место в турнирной таблице.