Аллер — о своём провале в «Вест Хэме»: я не виню Мойеса, меня привёл Пеллегрини

Нападающий «Аякса» Себастьен Аллер, перешедший в голландскую команду год назад из «Вест Хэма», рассказал, что не винит в своей неудачной игре в Англии главного тренера лондонской команды Дэвида Мойеса.
«Я не хочу винить Мойеса. Иногда стиль игры не подходит футболисту, и я был не тем нападающим, который был ему нужен. Не он меня подписывал.
Меня привёл Мануэль Пеллегрини, но затем пришёл Дэвид Мойес, и мы оказались в той ситуации, в которой оказались… Словно в ловушке вместе. Я играл в системе, которая мне не очень нравилась. Мойес предпочитал кого-то вроде [Микаила] Антонио впереди, и я очень рад, что у него всё так хорошо. Я поддерживаю всех парней из «Вест Хэма». Я хорошо провёл время с ними, но я также был очень зол из-за ситуации, из-за того, как мы играли, как я играл, как я себя чувствовал», — цитирует Аллера The Guardian.
- 23 февраля 2022
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