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Тедеско: «Реал Сосьедад» будет играть дома совсем не так, как в первом матче

Тедеско: «Реал Сосьедад» будет играть дома совсем не так, как в первом матче
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Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Реалом Сосьедад». В первой встрече соперники сыграли вничью – 2:2.

«Думаю, «Реал Сосьедад» дома будет играть совсем не так, как в первом матче. Перед фанатами они попытаются играть в свой футбол. Но будут моменты, когда испанцы будут действовать, как в первой встрече.

Нкунку и Ольмо наслаждаются футболом, в их действиях есть элемент уникальности. Они иногда делают потрясающие вещи, особенно это касается игры в финальной трети поля.

Я много жду от возвращения Марселя Хальстенберга. Конечно, его давно не было, но я надеюсь, что он наберёт форму в ближайшие недели. Это очень одарённый футболист», — цитирует Тедеско пресс-служба немецкого клуба.

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