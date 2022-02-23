Тедеско: «Реал Сосьедад» будет играть дома совсем не так, как в первом матче

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Реалом Сосьедад». В первой встрече соперники сыграли вничью – 2:2.
«Думаю, «Реал Сосьедад» дома будет играть совсем не так, как в первом матче. Перед фанатами они попытаются играть в свой футбол. Но будут моменты, когда испанцы будут действовать, как в первой встрече.
Нкунку и Ольмо наслаждаются футболом, в их действиях есть элемент уникальности. Они иногда делают потрясающие вещи, особенно это касается игры в финальной трети поля.
Я много жду от возвращения Марселя Хальстенберга. Конечно, его давно не было, но я надеюсь, что он наберёт форму в ближайшие недели. Это очень одарённый футболист», — цитирует Тедеско пресс-служба немецкого клуба.
- 23 февраля 2022
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