Экипировщик ЦСКА продолжит сотрудничество с клубом, несмотря на санкции США

Технический спонсор ЦСКА Joma продолжит сотрудничество с клубом после санкций, которые были наложены на армейцев со стороны США.
«Бренд Joma на данный момент не получил информацию о включении в список санкций ПФК ЦСКА. Мы продолжим наше сотрудничество в рамках нынешнего контракта с клубом. Бренд продолжит свою работу и выполнение всех своих спонсорских обязательств перед партнёрами в Российской Федерации», — цитирует директора компании Joma Sport в России и Беларуси Игоря Заводяного «РБК-Спорт».
Ранее министерство финансов США ввело санкции в отношении ЦСКА. Напомним, московский ЦСКА находится под контролем государственной корпорации ВЭБ.РФ, которая также попала под санкции со стороны министерства. Введение санкций связано с нарастающим конфликтом России с Украиной из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.
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