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Жиру: если ты играешь за «Милан» — ты всегда недоволен результатом

Жиру: если ты играешь за «Милан» — ты всегда недоволен результатом
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Нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал о выступлении за итальянский клуб.

«Пока я нахожусь в клубе, мы не успели завоевать трофеев. Это означает, что мы должны продолжать бороться. Если ты играешь за «Милан» — ты всегда недоволен результатом, потому что в этом клубе никогда не останавливаются на достигнутом.

Я пребываю в полной уверенности, что меня окружают настоящие профессионалы игроки и мастер своего дела на тренерском мостике. Мы осознаём свой уровень и сделаем всё, чтобы доставить удовольствие нашим замечательным болельщикам», – цитирует форварда GQ Italia.

«Милан» набрал 56 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. У идущего вторым «Интера» 54 балла, однако команда Симоне Индзаги имеет две игры в запасе. «Салернитана» (14) располагается на последней строчке.

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