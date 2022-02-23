Жиру: если ты играешь за «Милан» — ты всегда недоволен результатом

Нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал о выступлении за итальянский клуб.



«Пока я нахожусь в клубе, мы не успели завоевать трофеев. Это означает, что мы должны продолжать бороться. Если ты играешь за «Милан» — ты всегда недоволен результатом, потому что в этом клубе никогда не останавливаются на достигнутом.



Я пребываю в полной уверенности, что меня окружают настоящие профессионалы игроки и мастер своего дела на тренерском мостике. Мы осознаём свой уровень и сделаем всё, чтобы доставить удовольствие нашим замечательным болельщикам», – цитирует форварда GQ Italia.

«Милан» набрал 56 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. У идущего вторым «Интера» 54 балла, однако команда Симоне Индзаги имеет две игры в запасе. «Салернитана» (14) располагается на последней строчке.