Жиру: если ты играешь за «Милан» — ты всегда недоволен результатом

Нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал о выступлении за итальянский клуб.
«Пока я нахожусь в клубе, мы не успели завоевать трофеев. Это означает, что мы должны продолжать бороться. Если ты играешь за «Милан» — ты всегда недоволен результатом, потому что в этом клубе никогда не останавливаются на достигнутом.
Я пребываю в полной уверенности, что меня окружают настоящие профессионалы игроки и мастер своего дела на тренерском мостике. Мы осознаём свой уровень и сделаем всё, чтобы доставить удовольствие нашим замечательным болельщикам», – цитирует форварда GQ Italia.
«Милан» набрал 56 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. У идущего вторым «Интера» 54 балла, однако команда Симоне Индзаги имеет две игры в запасе. «Салернитана» (14) располагается на последней строчке.
- 23 февраля 2022
-
18:56
-
18:55
-
18:53
-
18:40
-
18:39
-
18:33
-
18:30
-
18:21
-
18:04
-
17:59
-
17:56
-
17:47
-
17:40
-
17:37
-
17:33
-
17:22
-
17:17
-
16:45
-
16:35
-
16:31
-
16:30
-
16:27
-
16:09
-
15:59
-
15:42
-
15:41
-
15:18
-
15:00
-
15:00
-
14:58
-
14:50
-
14:36
-
14:24
-
14:23
-
14:00