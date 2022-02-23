Морено: Дзюба — самый высокий игрок из тех, с кем мне приходилось играть

Защитник «Бетиса» Алекс Морено рассказал о подготовке к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 с «Зенитом». Первая встреча завершилась победой испанской команды со счётом 3:2.



«Нужно смотреть не на отдельного игрока, а на коллективную работу, которую проделывает соперник, и на то, как они защищаются. Мы работаем над своей атакой, чтобы не повторять прежних ошибок.



Думаю, Дзюба — самый высокий игрок из тех, с кем мне приходилось играть. Но это неважно, я должен бороться за каждый мяч. Даже если он больше меня, то я должен попытаться ему помешать», — приводит слова Морено Marca.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Бетис» — «Зенит» состоится завтра, 24 февраля, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).