Морено: Дзюба — самый высокий игрок из тех, с кем мне приходилось играть

Защитник «Бетиса» Алекс Морено рассказал о подготовке к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 с «Зенитом». Первая встреча завершилась победой испанской команды со счётом 3:2.
«Нужно смотреть не на отдельного игрока, а на коллективную работу, которую проделывает соперник, и на то, как они защищаются. Мы работаем над своей атакой, чтобы не повторять прежних ошибок.
Думаю, Дзюба — самый высокий игрок из тех, с кем мне приходилось играть. Но это неважно, я должен бороться за каждый мяч. Даже если он больше меня, то я должен попытаться ему помешать», — приводит слова Морено Marca.
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Бетис» — «Зенит» состоится завтра, 24 февраля, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).
- 23 февраля 2022
-
18:56
-
18:55
-
18:53
-
18:40
-
18:39
-
18:33
-
18:30
-
18:21
-
18:04
-
17:59
-
17:56
-
17:47
-
17:40
-
17:37
-
17:33
-
17:22
-
17:17
-
16:45
-
16:35
-
16:31
-
16:30
-
16:27
-
16:09
-
15:59
-
15:42
-
15:41
-
15:18
-
15:00
-
15:00
-
14:58
-
14:50
-
14:36
-
14:24
-
14:23
-
14:00