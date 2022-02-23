Несколько депутатов Европарламента призвали УЕФА разорвать контракты с «Газпромом»

Несколько депутатов Европарламента попросили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратить сотрудничество с «Газпромом». Об этом сообщает sportschau.de.
По информации источника, представители законодательного органа власти послали президенту организации Александру Чеферину письмо, в котором потребовали перенести место проведения финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, а также прекратить любое сотрудничество с российской нефтегазовой компанией «Газпром».
Ранее стало известно, что Россия может лишиться права проведения ближайшего финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», запланированного на 28 мая этого года. Главная причина, которая может вынудить УЕФА сменить место проведения – это нарастающий конфликт России и Украины из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.
- 23 февраля 2022
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