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Примера утвердила дату и время следующего «эль класико»

Примера утвердила дату и время следующего «эль класико»
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Стало известно, когда состоится ближайшее «эль класико» между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной».

Как сообщает «твиттер» Примеры, команды встретятся в 29-м туре чемпионата, встреча состоится 20 марта. Матч пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В рамках первого круга чемпионата Испании «Барселона» и «Реал» встречались в 10-м туре. Победу со счётом 2:1 одержали «сливочные».

После 25 сыгранных туров в Примере «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 57 очков. «Барселона» за 24 матча набрала 42 очка, команда занимает четвёртую строчку в таблице.

Видеообзор матча 10-го тура Примеры «Барселона» — «Реал»:

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