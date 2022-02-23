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Спаллетти: «Барселона» — одна из сильнейших команд мира. Ей не хватает Месси

Спаллетти: «Барселона» — одна из сильнейших команд мира. Ей не хватает Месси
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной».

«Тот, кто борется, может проиграть, но тот, кто не борется, уже проиграл. Фаворита в этой встрече нет, обе команды постараются избежать дополнительного времени.

«Барселона» — одна из сильнейших команд мира. Ей не хватает Месси, но это всё ещё очень сильная команда. мы будем солдатами, которые идут вперёд и либо выигрывают войну, либо погибают в бою», — приводит слова Спаллетти Mundo Deportivo.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Наполи» — «Барселона» состоится завтра, 24 февраля, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Первая встреча в Барселоне (Испания) завершилась ничьей со счётом 1:1.

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