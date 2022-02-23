Спаллетти: «Барселона» — одна из сильнейших команд мира. Ей не хватает Месси

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной».



«Тот, кто борется, может проиграть, но тот, кто не борется, уже проиграл. Фаворита в этой встрече нет, обе команды постараются избежать дополнительного времени.



«Барселона» — одна из сильнейших команд мира. Ей не хватает Месси, но это всё ещё очень сильная команда. мы будем солдатами, которые идут вперёд и либо выигрывают войну, либо погибают в бою», — приводит слова Спаллетти Mundo Deportivo.



Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Наполи» — «Барселона» состоится завтра, 24 февраля, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Первая встреча в Барселоне (Испания) завершилась ничьей со счётом 1:1.