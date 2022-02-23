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Фред: победа «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов не стала бы шоком, такое может случиться

Фред: победа «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов не стала бы шоком, такое может случиться
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред оценил шансы «красных дьяволов» на победу в Лиге чемпионов.

«Я знаю, что мы играем не в свой лучший футбол, но у нас в команде много качественных игроков.

Я вижу, что многие другие команды тоже играют далеко не лучшим образом. Победа «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов не стала бы шоком, это может случиться.

Но мы должны работать изо всех сил, потому что мы далеко не фавориты в этом соревновании», — цитирует Фреда ESPN со ссылкой на TNT Brasil.

Первый матч между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в Мадриде сегодня, 23 февраля. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.

Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Лидс» — «Манчестер Юнайтед»:

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