«Бёрнли» — «Тоттенхэм»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30

В ночь с 23 на 24 февраля мск состоится матч «Бёрнли» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча перенесённого 13-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в городе Бёрнли. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Тоттенхэм».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Грэм Скотт. Ему будут помогать ассистенты Дэниел Кук и Дэниел Робатан. Резервный рефери – Джонатан Мосс.
После 23 сыгранных туров «Тоттенхэм» располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 39 очков. «Бёрнли» (17) находится на предпоследнем, 19-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (63). Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».
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