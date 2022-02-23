«Бёрнли» — «Тоттенхэм»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30

В ночь с 23 на 24 февраля мск состоится матч «Бёрнли» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча перенесённого 13-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в городе Бёрнли. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Тоттенхэм».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Грэм Скотт. Ему будут помогать ассистенты Дэниел Кук и Дэниел Робатан. Резервный рефери – Джонатан Мосс.



После 23 сыгранных туров «Тоттенхэм» располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 39 очков. «Бёрнли» (17) находится на предпоследнем, 19-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (63). Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».