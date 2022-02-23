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Игорь Черевченко рассказал, что у него есть предложения о работе из-за рубежа

Игорь Черевченко рассказал, что у него есть предложения о работе из-за рубежа
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Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о планах по поводу продолжения тренерской карьеры.

«Пока отдохну от работы, чем больше, тем лучше. До конца сезона точно планирую отдохнуть. Предложения есть, пока их не рассматриваю. Переговоры есть, но пока не хочу, это не в России», — цитирует Черевченко ТАСС.

Сегодня новым главным тренером «Химок» был назначен Сергей Юран. Юран занимается тренерской деятельностью с 2003 года. Ранее специалист работал в таких клубах, как московский «Спартак», ярославский «Шинник», калининградская «Балтика» и других. Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году клуб под его руководством решил задачу по сохранению прописки в Премьер-Лиге, а в 2020-м завоевал путёвку в РПЛ и дошёл до финального матча Кубка России.

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