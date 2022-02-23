«Ливерпуль» — «Лидс»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

В ночь с 23 на 24 февраля мск состоится матч «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед». Встреча перенесённого 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Энфилд» в городе Ливерпуль. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Лидс».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. Ему будут помогать ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Тони Харрингтон.



После 25 сыгранных туров «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 57 очков. «Лидс» (23) находится на 15-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (63). Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».