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Доменико Кришито готов перейти в клуб МЛС. Переговоры — в заключительной стадии

Доменико Кришито готов перейти в клуб МЛС. Переговоры — в заключительной стадии
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Итальянский защитник «Дженоа» Доменико Кришито продолжит карьеру в клубе МЛС, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, переговоры о контракте между 35-летним футболистом и «Торонто» находятся в заключительной стадии. Ожидается, что Кришито подпишет соглашение, рассчитанное на два года. О переходе защитника будет объявлено на следующей неделе. Сообщается, что нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье перейдёт в «Торонто» в июле текущего года.

Напомним, Кришито начал свою профессиональную карьеру в «Дженоа». Далее Доменико перебрался в санкт-петербургский «Зенит», за который выступал в период с 2011 по 2018 год, после чего вернулся в стан «грифонов». В нынешнем сезоне Кришито принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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