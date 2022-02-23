Доменико Кришито готов перейти в клуб МЛС. Переговоры — в заключительной стадии

Итальянский защитник «Дженоа» Доменико Кришито продолжит карьеру в клубе МЛС, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.



По информации источника, переговоры о контракте между 35-летним футболистом и «Торонто» находятся в заключительной стадии. Ожидается, что Кришито подпишет соглашение, рассчитанное на два года. О переходе защитника будет объявлено на следующей неделе. Сообщается, что нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье перейдёт в «Торонто» в июле текущего года.



Напомним, Кришито начал свою профессиональную карьеру в «Дженоа». Далее Доменико перебрался в санкт-петербургский «Зенит», за который выступал в период с 2011 по 2018 год, после чего вернулся в стан «грифонов». В нынешнем сезоне Кришито принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.