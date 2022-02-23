Симеоне поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
«Нам противостоит одна из лучших команд мира. С момента прихода нового тренера этот клуб стал играть надёжнее, с большей самоотдачей и вообще стал похож на «Манчестер Юнайтед», каким он всегда был. Это команда, смело действующая в полузащите и атаке. «Манчестер Юнайтед» мне сейчас видится более сильным и действующим более плотно. Он хорош в верховой игре при обороне. Сложно найти места, где он допускал бы ошибки», — цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.
В своём квартете «Атлетико» набрал 7 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе В. «Манчестер Юнайтед» набрал 11 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы F.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры 1/8 финала ЛЧ «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед».
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