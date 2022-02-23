Нападающий «Барселоны» пропустит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай пропустит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с итальянским «Наполи».
Пресс-служба сине-гранатовых опубликовала в «твиттере» заявку «Барсы» на матч с итальянцами. В ней нет Депая, соответственно, нидерландец не сыграет с «Наполи». Напомним, футболист не играет с 12 января из-за мышечного повреждения.
Ранее стало известно, что неаполитанский клуб интересуется Депаем. «Наполи» видит в Мемфисе замену Лоренцо Инсинье, который летом покинет команду.
Депай выступает за «Барселону» с лета 2021 года. В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Депай сыграл в 16 матчах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» и «Наполи» не сумели определить победителя, счёт – 1:1. Ответный матч состоится завтра, 24 февраля. Встреча пройдёт в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Видеообзор матча 25-го тура Примеры «Валенсия» — «Барселона»:
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