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Нападающий «Барселоны» пропустит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи»

Нападающий «Барселоны» пропустит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи»
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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай пропустит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с итальянским «Наполи».

Пресс-служба сине-гранатовых опубликовала в «твиттере» заявку «Барсы» на матч с итальянцами. В ней нет Депая, соответственно, нидерландец не сыграет с «Наполи». Напомним, футболист не играет с 12 января из-за мышечного повреждения.

Ранее стало известно, что неаполитанский клуб интересуется Депаем. «Наполи» видит в Мемфисе замену Лоренцо Инсинье, который летом покинет команду.

Депай выступает за «Барселону» с лета 2021 года. В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Депай сыграл в 16 матчах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» и «Наполи» не сумели определить победителя, счёт – 1:1. Ответный матч состоится завтра, 24 февраля. Встреча пройдёт в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Видеообзор матча 25-го тура Примеры «Валенсия» — «Барселона»:

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