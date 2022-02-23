Сутормин: «Зенит» может исправить ошибки, которые допустил в первом матче с «Бетисом»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Бетисом».



«Реализация моментов у «Бетиса» была на топ-уровне в первом матче. Но мы можем с ними играть, можем играть с позиции силы. Мы плохо начали встречу. Гандикап, который мы дали «Бетису», давать нельзя. Мы можем исправить эти ошибки.



Первый матч показал, что физически мы готовы. Надеюсь, завтра мы будем выглядеть ещё лучше. Мы хорошо поработали на сборе», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Ответная встреча «Зенита» с «Бетисом» состоится завтра, 24 февраля, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).